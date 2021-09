Kena: Bridge of Spirits imperdibile? I voti delle recensioni della critica

Oggi è finalmente il grande giorno di uno dei giochi più attesi di questo 2021, un progetto indie che sin dal suo annuncio ha stupito per lo splendido impatto visivo e per la sensazione di essere un progetto incredibilmente vicino agli AAA più blasonati.

La nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits a cura di Virginia Paravani campeggia già in prima linea sulle nostre pagine ma è arrivato il momento di scoprire anche le impressioni della critica internazionale. Attualmente il gioco di debutto di Ember Lab sfoggia un ottimo 85/100 su OpenCritic e si comporta molto bene anche altrove.

Per il momento l'unico Metascore disponibile su Metacritic è quello PS5 dato che non ci sono recensioni per PS4 e che su PC ne contiamo solo un paio e anche in questo caso la valutazione è di 85/100. I voti spaziano dal 100 al 65, eccone alcuni con i link alle rispettive recensioni:

Voti indubbiamente positivi per un debutto nell'universo videoludico che Ember Lab può considerare un successo almeno dal punto di vista della critica. Cosa pensate di questi voti? Comprerete Kena: Bridge of Spirits?