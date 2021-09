Minecraft da record! Con $1,1 miliardi generati nel 2020 è il videogioco di maggior successo

Minecraft è un successo senza tempo, accessibile a tutte le generazioni di giocatori che di sicuro lascia vagare la fantasia degli utenti. Dalla sua uscita, sui suoi server sono emerse repliche di edifici o grandi città di fantasia, mentre le modalità di gioco, deviando completamente il gameplay di base del gioco, sono riuscite a mantenere la popolarità del gioco grazie alla sua community.

Oggi un utente Twitter ha notato alcune informazioni interessanti sul profilo Linkedin del Product Marketing Manager di Xbox, Austin Joseph: secondo il suo CV, il franchise Minecraft (stiamo parlando di franchising, compreso tutto ciò che ruota attorno al gioco base) ha venduto 200 milioni di copie e ha generato $ 1,1 miliardi nel 2020.

Tra le aree di crescita delle vendite di giochi, si segnalano soprattutto gli acquisti digitali, passati da 50 milioni di dollari a 100 milioni di dollari rispetto al 2019, mentre il numero di abbonati su Realms (il sistema che supporta i server personalizzati) ha superato i 500.000 utenti su Xbox. Insomma, Minecraft è un vero e proprio successo e questi dati lo piazzano tra i videogiochi di maggior successo di tutti i tempi.

Minecraft is the most successful video game franchise of all time.

The franchise generated over .1 billion in 2020. pic.twitter.com/Vn5bmrH6hy — Timur222 (@bogorad222) September 21, 2021

Anche se la dichiarazione proviene da una fonte non ufficiale dato che si tratta di un profilo LinkedIn di un dipendente Xbox, è indubbio il successo di Minecraft: ad aprile di quest'anno il gioco ha registrato più di 140 milioni di utenti attivi al mese, un traguardo davvero incredibile.