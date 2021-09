PS5 con l'aggiornamento di sistema 2.0 ha migliorato a sorpresa le prestazioni di diversi giochi

PS5 ha recentemente ricevuto un grande aggiornamento del firmware che, tra le altre cose, ha aggiunto la possibilità di espandere la memoria di sistema. Ora alcuni esperti affermano che il nuovo software migliora anche le prestazioni di alcuni giochi.

Nell'ultimo Digital Foundry Direct Weekly #29, gli esperti hanno analizzato le differenze tra le prestazioni di PS5 sul nuovo e sul vecchio firmware. "In scenari molto selezionati, sembra che [tutte] le PlayStation 5 funzionino più velocemente di prima con questo nuovo firmware", ha affermato Richard Leadbetter di Digital Foundry.

Ha continuato spiegando che le differenze di prestazioni sono molto piccole. Il nuovo firmware fa in modo che alcuni giochi, come Control e Devil May Cry 5, girino dal 2 al 3% più velocemente rispetto al vecchio firmware. Ciò ha portato ad un aumento del framerate, solo di circa 1 o 2 FPS.

La scoperta è avvenuta quando Digital Foundry stava testando la recente revisione hardware di PlayStation 5 che presenta un diverso sistema di raffreddamento, un supporto migliorato e altri miglioramenti minori. Alla fine dei test, non hanno trovato differenze significative tra la console revisionata e l'edizione di lancio.

Tuttavia, durante i test, hanno iniziato a notare che la "vecchia" PlayStation 5 funzionava leggermente meglio di quella nuova. Dopo ulteriori indagini, si sono resi conto che la vecchia PS5 eseguiva un firmware aggiornato, mentre l'hardware più recente eseguiva un firmware precedente. Dopo aver aggiornato tutte le unità di test all'hardware più recente, ora disponibile al pubblico, Digital Foundry si è reso conto che era l'aggiornamento del software a portare al cambiamento delle prestazioni.

Questo aumento delle prestazioni influisce sulle versioni di lancio di PS5 e sulla nuova revisione dell'hardware. Le prestazioni migliorate probabilmente non sono evidenti ad occhio nudo, ma è affascinante pensare ad aggiornamenti software che ottimizzino ulteriormente le performance della console.

Fonte: IGN.