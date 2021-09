Quantic Dream vince la causa per diffamazione contro il giornale francese Le Monde

Quantic Dream ha vinto la causa per diffamazione contro il quotidiano francese Le Monde, che aveva pubblicato anni fa affermazioni da parte dei dipendenti dello studio di presunte molestie, omofobia, razzismo e sessismo sul posto di lavoro.

All'inizio del 2018, tre media Le Monde, Mediapart e Canard PC hanno pubblicato rapporti che denunciavano un ambiente di lavoro tossico a Quantic Dream. Lo studio ha negato le accuse e ha citato in giudizio Le Monde e Mediapart per diffamazione, mentre nessuna azione legale è stata avviata contro Canard PC. Ora, dopo 3 anni, lo sviluppatore di Detroit: Become Human ha vinto la causa contro Le Monde. Come spiegato da Solidaires Informatique, Le Monde non è riuscito a dimostrare alcuni dettagli della sua copertura senza rivelare le sue fonti anonime tra gli sviluppatori.

Il sito Web Mediapart, d'altra parte, è stato scagionato da qualsiasi accusa di diffamazione, con la sentenza del tribunale che la segnalazione del punto vendita non conteneva accuse infondate. Al momento nessuna delle parti ha fatto una dichiarazione a riguardo.

Secondo alcuni rumor, Quantic Dream potrebbe essere al lavoro su un gioco di Star Wars che dovrebbe essere un open world e incentrato più all'azione.

Fonte: Eurogamer