Sonic the Hedgehog, una copia per SEGA Genesis venduta all'incredibile cifra di $430.500 e il papà di Sonic non ci crede

E' stata venduta una copia originale e sigillata di Sonic the Hedgehog, il classico senza tempo per SEGA Genesis all'incredibile prezzo di $ 430.500. La vendita di giochi classici a prezzi esorbitanti non è una novità nel mercato dei collezionisti retrò, ma si tratta di un record storico.

"Prezzo di vendita finale: $ 430.500. Un record storico per qualsiasi gioco Sega Genesis", annuncia il portale verificato Goldin Auctions. Secondo quanto riportato, il titolo è stato certificato da WataGames, una società di rating che è stata precedentemente criticata con l'accusa di aver manipolato il mercato dei videogiochi retrò. Questo particolare evento è trasceso al punto che Yuji Naka, uno dei creatori di Sonic coinvolto nello sviluppo del primo Sonic the Hedgehog, è intervenuto spiegando che potrebbe trattarsi di una truffa.

"Cos'è questo?" ha affermato Naka, sorpreso di vedere questa notizia. "È una truffa? Questa è una truffa, vero?", continua. "Ho visto la notizia che una copia di Mario è stata venduta a un prezzo alto di recente, quindi ho pensato che anche Sonic avrebbe avuto un prezzo alto, ma è diverso, mi dispiace". Gli utenti hanno risposto rapidamente con collegamenti diretti a un video che avrebbe denunciato la frode legata alle cifre esorbitanti di videogiochi retrò.

Is it a scam? — Yuji Naka / ???? (@nakayuji) September 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A tal proposito, arriva WataGames con una dichiarazione: "WataGames è il leader fidato nella classifica dei giochi da collezione e siamo onorati di svolgere un ruolo chiave in questo settore in forte espansione. Siamo onorati dal supporto delle nostre migliaia di clienti che si fidano di noi per fornire una valutazione accurata e trasparente. Le affermazioni in questo video sono infondate, diffamatorie ed è deplorevole che il signor Jobst non ci abbia contattato".

Fonte: Nintendo Life