Splitgate come League of Legends? 1047 Games vuole essere la nuova Riot

Lo sviluppatore di Splitgate, 1047 Games, ha recentemente rivelato in un'intervista con TechCrunch che vuole che il suo titolo sia il League of Legends dello studio. Lo sviluppatore ha recentemente raccolto un finanziamento di $100 milioni, che ovviamente sarà ampiamente utilizzato nello sviluppo futuro di Splitgate.

Splitgate è stato un enorme successo per lo sviluppatore 1047 Games, che ha piani ambiziosi per il futuro del franchise. Oltre al supporto per le piattaforme più recenti, 1047 Games desidera aggiungere anche una modalità Forge e una campagna per giocatore singolo. Lo sviluppatore desidera diventare grande con Splitgate e, a sua volta, desidera raggiungere la statura di Riot Games e League of Legends.

"Ci sono così tante cose a cui non potevamo pensare perché eravamo un piccolo team con un budget limitato, ma ora è cambiato tutto", ha detto il co-fondatore di 1047 Games. "Ci stiamo concentrando sul lungo termine: vedo il gioco come fatto al 25%. Non abbiamo bisogno di essere Fortnite domani, ma ora si tratta davvero di essere i prossimi Riot Games".

I giochi dal vivo sono diventati sempre più popolari negli ultimi tempi, con studi come Norsefell e 1047 Games che cercano di sfruttare questo spazio con budget relativamente ridotti. Il successo del gioco potrebbe diventare ancora più grande in futuro, poiché potrebbe ricevere anche una modalità battle royale.

Fonte: Gamingbolt.