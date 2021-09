'Star Wars di Quantic Dream sarà open world e molto più action di Heavy Rain o Detroit'

Disney ha concesso la licenza di Star Wars agli sviluppatori di giochi molto più liberamente negli ultimi tempi, ora che non è più esclusivamente legata a EA, e sembra che uno studio che lavorerà su un nuovo gioco di Star Wars sia Quantic Dream.

Una voce recente ha affermato lo stesso, e ora Kotaku ha svelato nuovi potenziali dettagli in un report.

Secondo quanto riferito, il gioco Star Wars di Quantic Dream è in sviluppo da circa 18 mesi a questo punto. Kotaku afferma che il gioco sarà più incentrato sull'azione e avrà un gameplay più tradizionale rispetto ai giochi passati di Quantic Dream come Heavy Rain e Detroit: Become Human, che erano titoli di avventura interattivi basati sulla trama con un focus sui quick time event. Oltre a questi cambiamenti, il presunto gioco di Star Wars potrebbe anche avere un'ambientazione open world, oltre a elementi multiplayer, anche se non sono ancora noti dettagli specifici su questi aspetti.

Kotaku afferma inoltre che lo studio di Montreal di Quantic Dream, che è stato fondato quest'anno, è fondamentale per lo sviluppo del gioco di Star Wars, a causa dell'esperienza che richiede il gioco in aree al di là dei filmati e della narrazione, che è ciò su cui lo studio francese si è tradizionalmente concentrato.

Questi sono, ovviamente, dettagli non verificati e non confermati, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela, anche se sarebbe interessante vedere Quantic Dream affrontare un diverso tipo di progetto, specialmente uno ambientato nell'universo di Star Wars.

Fonte: Gamingbolt.