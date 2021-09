Steam Next Fest torna ad ottobre con tante demo di giochi su PC

Steam Next Fest sta per tornare: l'evento della durata di una settimana consentirà ai giocatori di provare una serie di demo di titoli in arrivo, parlare con gli sviluppatori e fornire feedback. Dal 1° al 7 ottobre sarete in grado di partecipare a questo evento. Già da adesso possiamo dare uno sguardo ai giochi che sono stati annunciati fino ad oggi.

The Last Campfire è il titolo pubblicato dai creatori di No Man's Sky ed è un titolo che mischia avventura e puzzle. La sua uscita è prevista per il 7 ottobre.

Starship Troopers: Terran Command è un gioco di strategia in tempo reale basato sull'universo cinematografico. Nel gioco comanderete una fanteria che dovrà combattere giganteschi insetti.

Tunic, sviluppato da Andrew Shouldice è un'avventura che ci mette nei panni di una volpe che esplora rovine e combatte creature con la sua spada.

Airhead è un puzzle platform in cui dovrete combattere creature in un mondo in stile metroidvania

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy è il sequel dell'RPG roguelike Unexplored lanciato nel 2017. Il gioco vi catapulta in un nuovo mondo tutto da esplorare in cui dovrete combattere.

ANNO: Mutationem è un RPG cyberpunk che vi catapulta in una città in pixel-art da luci al neon in cui dovrete combattere contro mech.

Biwar: Legend of Dragon Slayer è un puzzle di avventura nel regno fantasy. Si tratta di un titolo single player in cui dovrete combattere le misteriose creature che vi ostacolano per combattere e trovare il vostro destino.

Mahokenshi è un gioco da tavolo strategico in cui impersonerete un mago samurai che dovrà combattere contro le forze corrotte che minacciano le Isole Celesti.

Decoherence è uno sparatutto strategico top-down a turni che vi consente di progettare e costruire robot.

Inscryption combina elementi roguelike e deck-building davvero spettrale.

Negative Nancy è una sorta di "sitcom interattiva" in cui vestirete i panni di un commesso che prende il controllo della sua vita semplicemente dicendo "No" con capi, amici, parenti e clienti.

Life of Delta è un gioco di avventura punta e clicca sci-fi in cui vestirete i panni di un robot che cerca il suo amico in un futuro post-apocalittico.

Itorah è un fantasy platform in 2.5D dove un uomo solitario dovrà salvare il mondo da una piaga.

Anche se tutti questi giochi non hanno una data di uscita precisa, secondo Steam tutti i giochi presentati saranno disponibili tra il 7 ottobre 2021 ed il 1° maggio 2022. Si tratta di un'occasione da non perdere se volete provare un po' di interessanti giochi di prossima uscita.

