Game Boy diventa la console più piccola mai vista con Thumby

Negli anni '80, quando la miniaturizzazione faceva passi da gigante, si immaginava un futuro in cui tutti i dispositivi fisici sarebbero stati minuscoli, come telefoni o walkman. In realtà ora siamo con smartphone più grandi di una mano ma quello che conta è che ciò che risultava enorme quarant'anni fa, ora sta su un portachiavi.

TinyCircuits ha infatti annunciato l'arrivo di Thumby e sempre che Nintendo non si faccia sentire, dovrebbe essere la console più piccola al mondo. Basato su un Raspberry Pi RP2040, Thumby ha tutto ciò che serve per funzionare, come batteria, porta micro USB per la ricarica, tasti e uno schermo OLED monocromatico con l'incredibile risoluzione di 72x40 px.

Con le dimensioni di 29,5 x 18 x 8,5 mm, Thumby arriverà su Kickstarter il 28 settembre, per cui se volete giocare all'aperto, può essere un'ottima alternativa a Switch.

