Steam a breve potrebbe farci giocare anche durante il download!

A quanto pare Valve sta lavorando ad alcuni aggiornamenti interessanti per Steam: l'ultimo brevetto depositato a marzo ma reso pubblico in questi giorni indica come la società stia studiando un modo per consentire di giocare ad un gioco mentre è ancora in download.

Ricordiamo che una funzione simile è offerta, tra le altre, su console. Dopo aver scaricato alcuni file, il giocatore può avviare la produzione, sebbene ottenga l'accesso solo a una piccola parte del contenuto. Il documento mostra che il sistema preparato, sulla base delle informazioni raccolte dal file eseguibile .exe, determinerà quali file devono essere scaricati per primi per poter eseguire il gioco.

La soluzione aiuterebbe anche a rimuovere i dati attualmente inutilizzati senza compromettere l'integrità di un titolo specifico, grazie al quale l'utente potrebbe liberare spazio sul disco rigido del computer. In effetti, la stessa Valve ha testato una versione di questo brevetto nel 2015 al lancio di Mortal Kombat 10, impostando il download del gioco in blocchi più piccoli. Sfortunatamente questa scelta ha portato ad una serie di problemi e Valve è stata costretta a ritirare tutto.

L'idea di rendere indipendenti determinati file non è nuova: Activision Blizzard lo ha fatto più recentemente con Call of Duty che consente ai giocatori di scaricare/rimuovere selettivamente determinati componenti, come modalità, texture a risoluzione più elevata e così via. Non ci resta che attendere per vedere se questo brevetto poi verrà implementato.

Fonte: VG247