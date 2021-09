Baldo the Guardian Owls su Switch è tra i giochi più scaricati di agosto nonostante i tanti problemi

Nintendo ha pubblicato l'elenco dei giochi Nintendo Switch più scaricati in Europa attraverso l'eShop, svelando così quali sono stati i più popolari di agosto 2021. Nella top 15 figura anche Baldo: The Guardian Owls, il gioco italiano tra Zelda e Studio Ghibli che si attesta al 13° posto.

Al primo posto invece troviamo Minecraft che continua a vendere bene sulla console ibrida: al secondo posto si piazza Among Us, mentre a chiudere il podio troviamo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Di seguito potete trovare la classifica completa che mostra quali sono i 15 giochi più scaricati sullo shop di Nintendo.

Minecraft Among Us The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Mario Kart 8 Deluxe Slime Rancher: Plortable Edition Quake Stardew Valley ISLANDERS Console Edition Animal Crossing: New Horizons Pokémon Sword Super Mario 3D World + Bowser's Fury Hades Baldo: The Guardian Owls Super Mario Party The Great Ace Attorney Chronicles

Vi ricordiamo che Baldo: The Guardian Owls è disponibile per Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4.

