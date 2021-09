Battlefield 2042: alcuni giocatori hanno già ricevuto a sorpresa il codice per la beta

Secondo quanto riferito, i codici della beta di Battlefield 2042 hanno cominciato ad essere distribuiti a coloro che hanno preordinato il gioco attraverso Amazon.

In un thread sul Subreddit Gaming Leaks and Rumors, alcuni clienti Amazon hanno ricevuto in anticipo i codici riscattabili per la beta, proprio perché hanno preordinato il gioco sul sito. Attualmente non c'è ancora una data sulla beta annunciata da EA e DICE, ma si sa solo che sarebbe dovuta iniziare proprio questo mese.

EA ha affermato in precedenza che i giocatori che preordinano qualsiasi edizione di Battlefield 2042 avranno accesso anticipato alla open beta, tuttavia, sembra che Amazon sia l'unico negozio finora che ha iniziato a inviare codici riscattabili per la beta di accesso anticipato. Lo stesso post su Reddit ha anche rivelato che la descrizione del prodotto Battlefield 2042 ora recita: "Preordina Battlefield 2042 per PC entro il 23 settembre 2021 per sbloccare l'accesso anticipato all'Open Beta di Battlefield 2042". L'e-mail aggiunge anche che "i codici verranno inviati entro 24 ore dalla data di inizio dell'accesso anticipato".

Per adesso né EA e nemmeno DICE hanno commentato al riguardo: non ci resta quindi che aspettare un annuncio ufficiale sull'arrivo della beta.

Battlefield 2042 verrà lanciato il 22 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Fonte: Gamespot