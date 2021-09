Dark Souls compie 10 anni! In attesa di Elden Ring From Software celebra l'inizio dei 'Souls'

Ebbene sì, sono già passati 10 anni da quando FromSoftware ha lanciato il primo Dark Souls e lo studio ha voluto festeggiare il compleanno dell'amato gioco uscito il 22 settembre 2011.

Il titolo ha una notevole importanza per l'intera industria dei videogiochi, poiché con Dark Souls ha avuto inizio il "filone" dei Souls con tantissimi altri titoli che sono stati ispirati dalle meccaniche dei giochi FromSoftware.

Dark Souls, quindi, ha dato vita a un vero e proprio sotto-genere e lo ha perfezionato nel tempo, lanciando Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne e il più recente Sekiro: Shadows Die Twice.

Chosen Undead, Bearer of the Curse, Ashen One. You witnessed the birth of the First Flame, and you saw to its end.



We commemorate your Age of Fire. Thank you. #DarkSouls10thAnniversary pic.twitter.com/CoxoW4FDiL — Dark Souls (@DarkSoulsGame) September 22, 2021

Ora i fan sono in attesa della prossima grande produzione targata FromSoftware, ovvero Elden Ring, ma nell'attesa possiamo festeggiare il primo Dark Souls!

Vi ricordiamo che Elden Ring arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 21 gennaio 2022.

Fonte: Twitter.