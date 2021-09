Destiny 2 incredibile ma vero avrà il suo magazine di moda: Threads of Light

Sì, avete letto bene: Destiny 2 sta per avere il suo personale magazine digitale dedicato alla moda, il cui fine sarà mostrare gli outfit dei Guardiani più graditi dalla community. L'annuncio di Destiny 2: Threads of Light (il nome ufficiale del magazine) arriva direttamente dai social di Bungie, che ci invita a "restare in attesa" delle novità in arrivo al riguardo.

Questo particolare aspetto estetico di Destiny 2 è già esplorato da tempo dalla community, che ha dato origine anche ad un frequentatissimo subreddit chiamato Destiny Fashion, che è stato più volte indicato anche dagli stessi impiegati di Bungie come fonte di ispirazione. Si tratta quindi anche di un importante riconoscimento per i fan più attivi e appassionati dell'estetica dei propri Guardiani.

Something fancy is about to drop.



Stay tuned? #ThreadsOfLight pic.twitter.com/G58Ymf4GRS — Destiny 2 (@DestinyTheGame) September 21, 2021

In questo ambito, è stato anche svelato che si terrà un vero e proprio contest di moda, che metterà in palio un emblema molto raro e ricercato per chi proporrà il miglior look. Ancora non conosciamo la data precisa di lancio né del magazine né del contest, ma vi invitiamo a tenere gli occhi aperti perché sembra che sia dietro l'angolo.

