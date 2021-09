First Class Trouble è deduzione social che incontra Among Us in arrivo su PS5 e PS4

Sviluppato da Invisible Walls, First Class Trouble è un party game di deduzione sociale in cui sei persone giocano insieme a bordo di un lussuoso incrociatore spaziale. All'inizio di ogni partita, quattro giocatori saranno selezionati a caso come Residenti e insieme dovranno cercare di fermare un'I.A. fuori controllo, nel cuore della nave. Gli altri due giocatori saranno Personoid: mentiranno, inganneranno e faranno tutto il necessario per fermarli.

First Class Trouble si svolge a bordo di un lussuoso incrociatore spaziale durante una linea temporale alternativa degli anni '50. Il gioco, oltre ad essere in accesso anticipato su PC, arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Per quanto riguarda la versione next-gen, il titolo sfrutterà i feedback aptici e i grilletti adattivi del DualSense. Grazie al feedback aptico del controller PS5, potrete sentire e sperimentare il caos nel palmo della mano. Premete il grilletto per spruzzare un estintore e il controller vibrerà ed emetterà i suoni corrispondenti. Oppure, quando le bottiglie di vetro verranno lanciate vicino al giocatore, il controller farà sentire che vanno in pezzi emettendo i relativi effetti audio e aptici. La chat di prossimità nel gioco migliorerà le vostre interazioni ed esperienze quando sentite grida attutite, richieste di aiuto o tentativi di accusare qualcun altro di un atto vile. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Per adesso First Class Trouble non ha ancora una data di uscita, ma il team di sviluppo assicura che il gioco arriverà molto presto.

Fonte: Videogamer