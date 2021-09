Il co-creatore di Halo Marcus Lehto, ci parla del suo nuovo progetto: 'sarà divisivo'

Marcus Lehto è uno degli autori storici della serie Halo, con ben 15 anni passati in Bungie. Dopo essere stato Presidente e creative director in V1 Interactive, tutto è andato un po' in malora. Infatti, questa software house ha chiuso i battenti meno di un anno dopo dalla sua fondazione, per via soprattutto di Disintegration che, come saprete, è stato un discreto flop.

Stando alle parole di Marcus Lehto, sembra ci sia altro a bollire in pentola, con un titolo divisivo e che probabilmente non sarà supportato da tutti.

"Questa settimana ho preso una grande decisione per la mia carriera. Alcuni di voi la supporteranno, altri no. Vi chiedo comunque di unirvi a me in questa nuova tappa del viaggio. Sarà davvero grossa!"

Making some pretty big decisions with my career this week. Some of you will support it, some will not. I just ask that you all join me on this next leg of journey. It?s going to be big! — Marcus Lehto (@game_fabricator) September 22, 2021

Non sappiamo altro al momento e chissà se la lezione Disintegration sarà servita a qualcosa. Quest'ultimo titolo infatti, nonostante qualche buona idea non seppe coinvolgere i giocatori, tant'è che i server furono chiuse soltanto qualche mese dopo il rilascio. Diciamo che il termine "divisivo" non è di buon auspicio.

Fonte: gamespot.com