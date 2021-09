Metroid Dread, gli Amiibo subiranno un rinvio in Europa

Nintendo Italia ha annunciato un rinvio per l'Amiibo di Metroid Dread, che ora arriverà circa un mese dopo il gioco stesso. Metroid Dread uscirà ancora l'8 ottobre, ha confermato Nintendo, ma il pacchetto da 2 amiibo del gioco con Samus e un robot E.M.M.I uscirà più tardi, il 5 novembre.

In un post sul suo account Twitter, Nintendo si è scusata per il rinvio, che ha attribuito a "ritardi di spedizione imprevisti". "A causa di un ritardo imprevisto nella spedizione, il set da due amiibo di Metroid Dread sarà disponibile in Europa e nel Regno Unito solo a partire dal 5 novembre. Metroid Dread per Nintendo Switch uscirà come previsto l'8 ottobre. Ci scusiamo per l'inconveniente" si legge.

La scansione dell'action figure di Samus aggiunge un bonus permanente alla salute, aumentando la sua capacità complessiva di 100 HP. Questi potenziamenti permanenti sono spesso difficili da trovare nei giochi Metroid. L'amiibo del robot EMMI, nel frattempo, garantisce l'incremento massimo di missili extra per un totale di 10, un altro aggiornamento tipicamente difficile da trovare.

Per sfruttare questi bonus quindi i giocatori che acquisteranno Metroid Dread l'8 ottobre dovranno aspettare il 5 novembre.