Nintendo Direct: annunciato l'evento di settembre!

I fan hanno chiesto a gran voce un nuovo Nintendo Direct ed eccoli accontentati. Attraverso i canali ufficiali di Nintendo, la società ha annunciato un nuovo evento in arrivo tra non molto.

"Sintonizzati alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato principalmente ai giochi per #NintendoSwitch in arrivo questo inverno" si legge sul tweet di Nintendo Italia.

Vedremo sicuramente qualche dettaglio in più su Metroid Dread che uscirà in esclusiva su Nintendo Switch l'8 ottobre, oltre ad altri giochi che saranno disponibili entro la fine del 2021. Sarete in grado di seguire la diretta sia sul sito di Nintendo Direct che sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno svelati da questo Nintendo Direct.