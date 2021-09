Nintendo Switch e non solo: un nuovo controller e altri annunci questa settimana?

Se siete in attesa di novità da Nintendo, probabilmente riceverete notizie venerdì prossimo. Come riportato la scorsa settimana, Nintendo ha recentemente presentato un misterioso nuovo controller alla Federal Communications Commission degli Stati Uniti, con indizi che indicano che si tratta di una replica del controller N64 da abbinare ai giochi Game Boy, Game Boy Color e N64 che si dice arriveranno sul servizio Nintendo Switch Online.

In origine, gran parte delle informazioni contenute nel fascicolo sono state censurate, ma le cose sono cambiate. L'archivio è stato appena aggiornato e ora tutte le sue informazioni riservate saranno rivelate questo venerdì.

In altre parole, se Nintendo non rivelerà il suo nuovo controller Switch entro questo venerdì, lo farà la FCC. Lasciare le rivelazioni al governo forse non è l'idea migliore, quindi sembra molto probabile che avremo un reveal di qualche tipo alla fine di questa settimana.

Resta da capire se Nintendo gestirà la rivelazione con un breve tweet o con un comunicato stampa. È certamente possibile, ma c'è anche la possibilità di ottenere un Nintendo Direct completo. Abbiamo avuto almeno un Nintendo Direct (e talvolta di più) quasi ogni settembre da quando l'azienda ha iniziato a realizzarli, quindi non sarebbe sorprendente.

Si dice che Nintendo stia pianificando un livello premium più costoso per il suo servizio online, e se seguono lo stesso percorso fatto con i loro controller NES e SNES Switch, la nuova replica N64 sarà probabilmente un'edizione limitata da ordinare online. In altre parole, Nintendo non può aspettare troppo a lungo per rivelare il controller se vuole che la gente sia in grado di acquistarlo in modo tempestivo prima delle vacanze natalizie.

Fonte: Wccftech.