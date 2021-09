Nvidia RTX 3000 Super potrebbero essere annunciate per l'inizio 2022, sempre che si riescano ad acquistare

Altri rumor sulle nuove schede grafiche Nvidia, nome che ora indica il sentimento verso chi è riuscito ad acquistare una qualsiasi delle RTX serie 3000. Abbiamo avuto ulteriori versioni, come le Titan, garantendo performance migliori e i 10GB di ram alla 3070 ma a quanto pare, l'azienda di Santa Clara è pronta a rincarare la dose con le nuove Super, in concomitanza con l'arrivo della serie ARC Alchemist di Intel.

L'inizio del 2022 infatti, Nvidia potrebbe annunciarle, per dare un ulteriore ritocco a schede che già così vantano prestazioni eccezionali. Direttamente dall'insider kopite7kimi, potremmo avere GPU con memoria più veloce e un discreto aumento di CUDA, maggiore nell'eventuale RTX 3060 Super, in questo caso da attenzionare.

Infatti, con 5632 core CUDA, l'RTX 3060 SUPER di Nvidia diventerà un prodotto popolare per molti giocatori, offrendo agli utenti molta VRAM con il suo frame buffer da 12 GB con un numero di core vicino a RTX 3070. Supponendo che questa scheda grafica non sia limitata dalla larghezza di banda, questo prodotto sarà il pezzo forte della serie RTX 30 SUPER di Nvidia. Certo, l'ampia scelta potrebbe trasformarsi in un autogol: con utenti già confusi per gli alti prezzi, ritrovarsi tra versioni standard, Super e Titan con così diverse configurazioni potrebbe causare diversi problemi di comprensione del prodotto.

Fonte: overclock3d.net