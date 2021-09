Pokémon Unite da oggi porta il MOBA dei Pokémon anche su iOS e Android

Pokémon Unite è la scommessa di Nintendo per conquistare il campo MOBA. Il gioco è arrivato su Nintendo Switch qualche mese fa con la promessa di una versione mobile in futuro e ora l'attesa è giunta al termine: Pokémon Unite è ora scaricabile su iOS e Android.

Con l'arrivo del gioco sui cellulari arriva anche la traduzione in italiano oltre che in altre lingue. Coloro che già giocano su Nintendo Switch potranno, dopo aver collegato il gioco all'account Nintendo o al Pokémon Trainers Club, utilizzare lo stesso account sul proprio telefonino e condividere i propri progressi.

Tra le principali novità in arrivo nel gioco, oltre ai nuovi Pokémon e agli elementi cosmetici, c'è anche il cross-play. Quest'ultimo, in poche parole, significa che i giocatori su mobile potranno fare squadra/giocare con i giocatori di Nintendo Switch e viceversa. Sarete anche in grado di creare una sorta di gruppo o cercarne di già fatti in modo da collaborare con altri giocatori.

Pokémon Unite può essere scaricato da ora su iOS e Android, oltre che su Nintendo Switch. Il gioco è completamente gratuito e, nel caso di Nintendo Switch, non è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online per giocare.

Fonte: Gadgets