PS4 risolve il problema del CBOMB con l'aggiornamento di sistema 9.0

L'aggiornamento di sistema 9.0 di PS4 interviene per risolvere il problema del CBOMB.

Il problema del CBOMC si presenta quando si esaurisce la batteria del CMOS e diventa impossibile lanciare i giochi. Dopo alcuni test, ora sembra che PS4 sia in grado di avviare comunque i giochi, non fornendo però la data di ottenimento dei trofei.

Il CBOMB ha messo a serio rischio la preservazione dei titoli PS4. Per chi non lo sapesse, la console ha un orologio interno che impedisce ai giocatori di truccare l'ottenimento dei trofei e misura il tempo anche quando PS4 è spenta.

L'orologio è alimentato dalla batteria CMOS, che se si esaurisce blocca il sistema e l'avvio dei giochi.

My date when booting my PS4 was 1969 and 5:00PM which is the default date and time the PS4 falls back on with a dead battery, so my battery is definitely still dead.



Also here?s a pic of a trophy I just earned, with the date and time earned being blank pic.twitter.com/ENOANw5afn — Destruction Games (@desgamesyt) September 21, 2021

Sony non ha fornito annunci ufficiali per la risoluzione del problema ma sicuramente si tratta di un aggiornamento molto gradito.

Che ne dite?

Fonte: Twitter.