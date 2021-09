Round One: il 5 e 6 ottobre il primo evento business dedicato agli esports in Italia

Mancano meno di due settimane a Round One, il primo evento business dedicato agli esports in Italia, organizzato da IIDEA e Ninetynine, che il 5 e 6 ottobre prossimi si terrà presso OGR Torino. Il programma della due giorni, che prevede la realizzazione di oltre 20 talk e panel con ospiti italiani e internazionali di primo piano, si arricchisce oggi di alcuni momenti imperdibili per appassionati e addetti ai lavori.

La seconda giornata di evento sarà inaugurata in Sala Fucine da un appuntamento dedicato ai numeri del settore: Tim Krueger (Commercial Director Esports & Gaming, International di Nielsen Sports & Entertainment) e Tommaso Mattei (Head of Consulting Europe, MENA & Mexico di Nielsen Sports & Entertainment) condivideranno un'analisi sugli operatori del mondo degli esports in Italia.

A seguire il palco della Sala Fucine sarà tutto per Riccardo "Reynor" Romiti. Il Pro Player del team QLASH parlerà della sua storia e di come sia salito sul tetto del mondo e diventato il primo player non coreano a laurearsi campione degli Intel Extreme Masters di StarCraft 2, le imprese compiute e le difficoltà incontrate per rimanere sempre al massimo livello.

Ci sarà poi un intervento targato Reply, Gold Sponsor di Round One. Filippo Rizzante (Chief Technology Officer Reply) e Fabio Cucciari (Co-Founder Reply Totem) racconteranno come è nato il progetto Reply Totem e le motivazioni che hanno portato la società a credere nel business degli esports.

Nel pomeriggio sarà la volta di Simone Tomassetti (Senior Manager - Twitter Strategic Media Partnership) che nel suo intervento dal titolo "Twitter e il mondo gaming & esports" spiegherà come il social network sia diventato la piazza virtuale in cui i fan e i player si incontrano, con oltre 2 miliardi di Tweet a tema gaming nel solo 2020.

Da non perdere anche il momento dedicato a Open Fiber, Gold Sponsor di Round One, che per voce di Domenico Dichiarante (Head of Operational Marketing) spiegherà come una rete in fibra ottica veloce e affidabile sia essenziale al giorno d'oggi per chi vuole competere nel mondo del gaming e annuncerà le prossime iniziative targate Open Fiber rivolte ai videogiocatori.

In Sala Duomo, invece, interverranno Lorenzo Giorda, Global Digital Marketing Director di Lavazza Group, e Alessandro Sciarpelletti, Executive Creative Director di We Are Social protagonisti di una chiacchierata sul significato dell'industria del gaming per i brand oggi.

Saliranno poi sul palco i Bugstards con un approfondimento dal titolo "Il design e l'animazione nell'intrattenimento digitale", durante il quale Andrea Asperges (Freelancer, Animatore tradizionale 2D & Pixel Artist), Stefano Baldin (Motion Designer) e Gabriele "G4K" Branca (Motion designer freelancer) parleranno di come gli esports e lo streaming abbiano portato un elemento di enorme valore nella società: la nascita di nuove professioni.

La biglietteria di Round One è già aperta e prevede biglietti sia per la partecipazione fisica all'evento che per la fruizione da remoto. Tutti i dettagli sulle diverse tipologie di biglietto sono disponibili sul sito ufficiale www.roundone.gg/ticket. Per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti della seconda edizione di Round One, potete visitare roundone.gg oppure seguire i profili Facebook, LinkedIn e Twitter dell'evento.