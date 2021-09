Star Citizen è gratis questa settimana per celebrare l'evento Ship Showdown

In onore dell'evento annuale Ship Showdown, Star Citizen sarà free-to-play fino al 27 settembre. Durante questo periodo, avrete accesso all'Alpha 3.14 insieme alle quattro navi che sono arrivate sul finale di Ship Showdown.

Se non avete familiarità con Ship Showdown, la premessa è semplice: ogni anno, la community di Star Citizen vota per il suo veicolo preferito in un torneo in stile "March Madness". Quest'anno, tuttavia, Star Citizen sta cercando di espandere il proprio pool di voti consentendo a tutti di entrare nel gioco gratuitamente. Troverete anche una varietà di Starter Pack in vendita fino al 29 settembre se volete continuare a giocare una volta terminata la prova.

Per accedere gratuitamente a Star Citizen durante l'evento, dovrete creare un account, inserire il vostro codice Ship Showdown (SHOWDOWN2021), quindi scaricare semplicemente il gioco e iniziare a giocare. Roberts Space Industries ha affermato che l'evento gratuito darà accesso anche all' Arena Commander e Star Marine.

Feel the speed, power, & versatility of this year's community favorites, as you blast into Star Citizen for free! ?



Details: https://t.co/7ICxjmpiwV pic.twitter.com/47Sqzi9KOl — Star Citizen (@RobertsSpaceInd) September 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Secondo lo sviluppatore, Star Citizen ha visto più di 3 milioni di giocatori iscriversi al gioco dal 2015. Il titolo non ha ancora una tempistica ufficiale per il lancio, ma gran parte del gioco è completamente giocabile in accesso anticipato.

Fonte: Thegamer.