Steam Deck già nelle mani di alcuni sviluppatori che elogiano il prodotto

Qualche settimana fa, Valve ha fatto una grande sorpresa annunciando Steam Deck, un mix tra una console portatile e un computer che promette di permettere di giocare a tutti i videogiochi Steam (e non solo) in formato portatile in modo relativamente economico.

Nonostante tante persone stiano aspettando di avere tra le mani il loro Steam Deck prenotato, sembra che alcune unità abbiano già iniziato a raggiungere diversi sviluppatori in modo che possano verificare come funzionano i loro videogiochi: ora ci sono le prime opinioni e reazioni che in sostanza elogiano il prodotto di Steam.

Diversi sviluppatori su Twitter hanno affermato di aver ricevuto uno Steam Deck e com'era prevedibile, hanno iniziato a testare alcuni aspetti come le prestazioni ai loro videogiochi e la compatibilità di alcuni accessori. Tra coloro che hanno parlato c'è Mike Rose di No More Robots: a quanto pare i videogiochi da loro creati funzionano perfettamente su Steam Deck e, anche se non hanno un supporto per controller, possono essere giocati attraverso il touch screen. Cliff Harris, responsabile di Democracy 4 ha assicurato che le prestazioni sono perfette e che il controller touch screen risponde bene. Anche i creatori di X-Plane hanno confermato che Steam Deck è compatibile con alcuni accessori, come i joystick usati per il controllo degli aerei.

Any games that are currently mouse + keyboard only, we need to add controller support to make them work. But the touch screen works, so they can still be played!



Here's Yes, Your Grace -- again, runs flawlessly pic.twitter.com/NOgtQ3QHES — Mike Rose (@RaveofRavendale) September 21, 2021

First impressions are that this is really really cool. And Democracy 4 seems to run ok on it out-of-the-box, although the steam paddle-finger doodads work 1000x better than the thumbsticks for my game. The sound is REALLY good. Framerate is perfect. #democracy4 #steamdeck pic.twitter.com/AOenhHOuiQ — cliffski (@cliffski) September 21, 2021

Insomma, fino ad ora quindi i giochi sono compatibili e funzionano perfettamente. Non ci resta che attendere ulteriori feedback da altri sviluppatori.

Fonte: GameRant