Steam Next Fest: in arrivo la demo dell'RPG educativo The Mechanical World Of Dr. Gearbox

Flamehawk Studios spera di reinventare il genere edu-gaming con The Mechanical World of Dr. Gearbox, un imminente gioco di ruolo a turni che riceverà una demo durante lo Steam Next Fest il 1° ottobre.

Il gioco di ruolo educativo spera di superare i limiti quando si tratta di come genitori, insegnanti e altri educatori vedono i giochi, e Flamehawk Studios ha sicuramente le competenze per farlo. In qualità di società di sviluppo accreditata da STEM.org, Flamehawk Studios sta tentando di fondere insieme "personaggi coinvolgenti e diversificati, creature mitiche, una storia avvincente e una profonda costruzione del mondo con un sistema di battaglia educativo a turni", per promuovere una varietà di Argomenti basati sulle STEM.

"Laddove la maggior parte dei contemporanei nello spazio dei giochi educativi si concentra esclusivamente sull'insegnamento della matematica, The Mechanical World of Dr. Gearbox si distingue offrendo una selezione di 40 lezioni STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) realizzate a mano da consulenti accademici e scrittori di storie", ha dichiarato il team. "Ogni lezione è inserita nel gameplay in un modo che promuove l'apprendimento pratico e mantiene i giocatori pienamente coinvolti".

The Mechanical World of Dr. Gearbox segue la storia di un bambino che si imbatte innocentemente in un laboratorio scientifico nascosto. Lì incontrerete il Dr. Phineas Gearbox, uno scienziato anziano che ha trascorso i suoi anni esplorando il mondo, inventando incredibili creazioni lungo la via. Dr. Gearbox è nei guai, tuttavia. Ha perso due dei suoi assistenti di laboratorio robotici, che hanno inavvertitamente causato un disturbo intergalattico che avrebbe lasciato il pianeta alterato per sempre se rimanesse irrisolto. Partirete per un'avventura con un fidato compagno per rintracciare e smantellare un numero incalcolabile di portali prima che la terra sia invasa da subdoli creature provenienti da regni lontani.

Flamehawk Studios ha affermato che il gioco consentirà una profonda personalizzazione del personaggio, presenterà diverse "creature da collezione", combattimenti dinamici a turni e quattro zone uniche da esplorare basate su luoghi reali in Nord America.

