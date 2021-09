World War Z Aftermath è ora disponibile e nel trailer di lancio le orde di zombie invadono Roma

Ieri, 21 settembre, World War Z Aftermath è stato ufficialmente lanciato su PC e console, e Saber Interactive ha pubblicato il trailer di lancio per l'occasione.

La riedizione definitiva del gioco è arrivata su PlayStation, Xbox e PC accompagnata dal trailer di lancio in cui si vedono orde di zombie che invadono Roma.

"World War Z: Aftermath, ispirato al film campione d'incassi di Paramount Pictures, è lo sparatutto zombie co-op definitivo, nuova evoluzione dell'originale World War Z che ha appassionato 15 milioni di giocatori", si legge nella descrizione ufficiale.

"Affronta l'apocalisse zombi su console e PC grazie al cross-play. Gioca insieme a un massimo di tre amici oppure in singolo con compagni IA contro orde di zombi famelici in nuovi episodi narrativi ambientati in tutto il mondo. Riconquista la Città del Vaticano in un'epica sfida a Roma e unisci le forze con i sopravvissuti nell'innevata penisola della Kamchatka, in Russia".

World War Z Aftermath presenta modalità in 4K e 60fps, la modalità in prima persona, nuove missioni storia e molto altro.

Fonte: YouTube.