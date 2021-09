Chorus, l'avventura fantascientifica ha una data di uscita

È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Chorus. Quest'anno la radio è rimasta praticamente in silenzio sull'imminente avventura spaziale: ora, non solo abbiamo nuove informazioni sul gioco, ma abbiamo anche una data di uscita. Chorus verrà lanciato per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 3 dicembre.

Il gioco è stato originariamente annunciato nel primo evento di Xbox del 2020, che si è concentrato su giochi AA meno conosciuti. In Chorus, esploreremo il cosmo grazie alla nostra fidata nave nei panni di Nara, un pilota con un passato infestato. Mentre esplorate la galassia, scoprirete di più sulla sua storia districando così la fitta trama.

"Vesti i panni di Nara nella sua missione per distruggere la setta oscura che l'ha creata. Sblocca armi devastanti e abilità di controllo mentale in un'incredibile evoluzione dei classici sparatutto spaziali. Insieme a Forsaken, il tuo caccia stellare senziente, dovrai esplorare antichi templi, cimentarti in combattimenti mozzafiato a gravità zero e avventurarti oltre la realtà che conosci" si legge nella descrizione del gioco.

I preordini per Chorus sono ora disponibil, in vendita ad un prezzo di 39,99 euro. Chiunque scelga di acquistare il gioco in anticipo riceverà anche il set di skin Elder Armor. Inoltre, a questo link potete dare uno sguardo all'anteprima di Eurogamer curata da Nicholas Mercurio.

Fonte: Gematsu