Dark Souls è nato come Dark Ring ma il...'pericolo' è stato sventato grazie agli sviluppatori britannici

Quando pensiamo a titoli d'azione iconici, spesso pensiamo a giochi come Ninja Gaiden, Devil May Cry e così via, titoli che sono stati conosciuti non solo per le loro fantastiche animazioni e set cinematografici, ma, cosa più importante, per il ritmo frenetico del combattimento. Per la maggior parte, questi titoli sono facili da imparare e giocare, ma possono essere più intensi a difficoltà più elevate. Ma, poi, ci sono giochi come la serie Dark Souls, famosa proprio per la sua difficoltà già impegnativa fin dall'inizio che ha fatto rimanere incollati alla TV milioni di giocatori.

Il franchise di Dark Souls è riuscito a stabilire un genere piuttosto unico, seguendo le sue radici da Demon's Souls. Ma la serie avrebbe potuto essere chiamata diversamente, ovvero "Dark Ring", se non fosse che questa frase riporta ad una cosa molto sgradevole nel linguaggio di strada britannico.

Ecco quanto condiviso dall'utente Twitter Charlotte che ha contribuito al lato marketing del gioco: "Il gioco doveva chiamarsi Dark Ring. I nostri colleghi nel Regno Unito ci hanno informato che questo significava qualcos'altro", spiega Charlotte.

I was part of the team that built the Dark Souls IP/brand way back when I was in the industry. (I was in the Community team at HQ)



A few fun facts:

- The game was supposed to be called Dark Ring. Our colleagues in the UK informed us that that meant something else. Woops! https://t.co/qk6Vpcrx0F — Charlotte K. (@Tyzaa_) September 23, 2021

Dark Ring tuttavia non è stato il peggior nome dato a Dark Souls: inizialmente Miyazaki voleva chiamare la serie "Dark Race", ma non sarebbe andato bene perché oltreoceano avrebbe potuto assumere connotati razzisti. Insomma, molto meglio Dark Souls.

Fonte: The Gamer