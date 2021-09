Death Stranding: Director's Cut è PC vs PS5 vs PS4 in un video confronto

È uscito un nuovo video di confronto che mostra le varie opzioni grafiche per Death Stranding: Director's Cut su PC e sistemi PlayStation, focalizzandosi sulla risoluzione, distanza di visualizzazione, FPS, texture ed effetto dell'acqua, tra le altre cose. Pubblicato come sempre dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, i confronti sono stati effettuati utilizzando una PS4, PS4 Pro, PS5 e un PC con una GPU RTX 3080 installata.

La versione PS4 funziona a 1080p a 30 FPS, PS4 Pro in 2160p a 30 FPS con rendering checkerboard, mentre PS5 viene mostrata in modalità Qualità in esecuzione a 2106p a 60 FPS in ultrawide 3840 x 1620p e su PC con modalità qualità DLSS e visualizzata in 3840 x 2160p. Il video mostra anche la modalità Performance della console next-gen che fa girare il gioco a 1800p e 60 FPS in 3200 x1350p ultrawide.

Secondo il video, tutte le modalità su PS5 funzionano a 60 FPS, ci sono alcuni miglioramenti a diverse texture dei personaggi, ma non sembra che siano stati apportati miglioramenti alle texture ambientali. La qualità dell'acqua è migliorata su PS5 e alcune risorse del fogliame e l'occlusione ambientale sembrano essere cambiate su console, con la distanza di visualizzazione aumentata rispetto a PS4. PS5 ha anche tempi di caricamento migliorati rispetto a PS4 e PS4 Pro, poiché la versione PS5 impiega meno di sei secondi per caricare il gioco o utilizzare il viaggio veloce, rispetto a circa 60 secondi su PS4.

Vi ricordiamo che Death Stranding Director's Cut sarà disponibile domani 24 settembre.

Fonte: ResetEra