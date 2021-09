Detroit: Become Human 'avrebbe dovuto avere una prostituta androide ma Sony bloccò tutto'

Recentemente di Quantic Dream ne abbiamo sentito parlare spesso, dato che a quanto pare il team di sviluppo starebbe lavorando ad un gioco di Star Wars. Una delle persone che ha rivelato queste informazioni, ovvero l'insider Tom Henderson, ha pubblicato oggi nuovi dettagli sullo stato attuale dello studio guidato da Davig Cage, condividendo inoltre un particolare aneddoto del rapporto dello studio con Sony.

Dopo il lancio di Beyond: Two Souls nel 2013, Quantic Dream ha iniziato a lavorare su un sandbox spaziale che è stato in sviluppo per due anni prima con il nome di "Project Karma" e successivamente come "Project Solstice". Il motore di questo open world stava dando problemi allo studio, secondo Tom Henderson, e Sony ha deciso di cancellarlo per dare la priorità a quello che sarebbe poi diventato Detroit: Become Human nel 2018.

Uno dei dettagli che ha attirato maggiormente l'attenzione è che il progetto originale di Detroit: Become Human avrebbe avuto quattro protagonisti invece dei tre che alla fine ha avuto la versione finale. Quel quarto personaggio doveva essere "un androide dai capelli biondi e dal seno grande" che era impegnato nel lavoro sessuale. A quanto pare questo non è piaciuto molto a Sony che lo ha tagliato nella fase finale dello sviluppo.

Detroit: Become Human originally had 4 protagonists, with the fourth protagonist being a "whore android" that had blonde hair and huge boobs... I'm not joking.



This fourth protagonist and some of the scenarios with it resulted in Sony wanting to wrap up the 3 game deal ASAP. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 23, 2021

Secondo le informazioni trattate da Tom Henderson, sarebbe difficile sapere se quel Project Solstice sia ancora vivo in qualche modo in Quantic Dream e se sia stato in grado di riconvertirsi nel presunto gioco di Star Wars.

