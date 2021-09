Diablo II: Resurrected giocato in diretta alle 21! Nel grande Invitational Event c'è anche Eurogamer.it

Oggi, 23 settembre, Diablo II: Resurrected sbarca su PC e console. Per l'occasione, è in programma una speciale diretta di Eurogamer.it.

Come annunciato nel comunicato stampa dedicato al brano 'Start again' di Cristina Scabbia e Mark the Hammer, Blizzard ha annunciato un invitational event che si terrà stasera 23 settembre a partire dalle 21:00 in diretta su Twitch.

Durante la serata, 6 squadre composte da giornalisti e streamer molto amati dalla community di Diablo si affronteranno in un'avvincente sfida dell'attesissimo remake.

Ebbene, anche Eurogamer.it parteciperà al grande evento con il nostro Alberto Naso!

In occasione dell'evento sarà svelata anche la canzone di Cristina Scabbia e Mark the Hammer.

Per seguire la diretta alle ore 21, basterà collegarsi al nostro canale Twitch ufficiale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings