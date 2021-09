Diablo II: Resurrected riapre le porte dell'Inferno con il brano metal 'Start again' di Cristina Scabbia e Mark the Hammer

Diablo è tornato. Oggi, dopo oltre 20 anni dall'uscita dell'amato Diablo II, Diablo II: Resurrected riapre le porte dell'inferno, permettendo ai fan di combattere i demoni e raccogliere bottini come ai vecchi tempi.

Per celebrare l'arrivo di Diablo II: Resurrected, la cantante dei Lacuna Coil, Cristina Scabbia, insieme al chitarrista e youtuber Mark the Hammer hanno collaborato a un eccezionale tributo metal intitolato "Start again". Il testo, cantato in inglese da Cristina Scabbia, è ispirato alla poesia "The Initiate", una composizione in due parti inclusa nei manuali di Diablo e Diablo II, mentre l'arrangiamento rock-metal creato da Mark the Hammer è ispirato alla colonna sonora di Diablo e Diablo II "Tristram Village". La canzone sarà svelata ufficialmente stasera su Twitch durante un invitation event dedicato a Diablo II: Resurrected.

"Sono entusiasta di presentare "Start again", una canzone con cui abbiamo voluto rendere omaggio a modo nostro a un titolo storico e amatissimo da tutti gli appassionati di videogiochi" commenta Cristina Scabbia. "Credo che il rock e il metal siano due generi perfetti per un tributo musicale a un mondo oscuro come quello di Sanctuarium, e lavorare con Mark su questo progetto è stato entusiasmante: siamo accomunati da una grande passione per Diablo, e invitiamo tutti i fan a scoprire sia il gioco che la canzone stasera su Twitch!"

"Non riesco ancora a credere di aver scritto una traccia per il lancio di Diablo II: Resurrected. Diablo era uno dei miei giochi preferiti quando ero un adolescente!" commenta Mark the Hammer. "Lavorare con Cristina Scabbia è stato incredibile: ha un talento davvero unico e c'è stata subito una grande intesa. Da fan di Diablo ho cercato di sviluppare una traccia che rispettasse al massimo la composizione originale di Matt Uelmen, creando anche qualcosa di unico per un'occasione come questa. Non vedo l'ora di presentarla alla community italiana di Diablo, ci vediamo stasera su Twitch!"

"Da grande fan dei Lacuna Coil e del lavoro di Cristina Scabbia, non potrei essere più entusiasta di questo tributo", ha commentato Dustin King, Associate Art Director di Diablo II: Resurrected. "L'heavy metal e il rock sono sempre stati molto influenti nella serie Diablo, e come fan di alcune delle musiche heavy più famose in circolazione, ritengo che questa collaborazione sia stata perfetta per il nostro franchise".

Diablo II: Resurrected è la rimasterizzazione definitiva di Diablo II e della sua espansione Lord of Destruction, due capisaldi dell'iconica serie di giochi di ruolo d'azione di Blizzard Entertainment. I giocatori veterani e coloro che si sono persi la prima pubblicazione del gioco originale vent'anni fa possono ora sperimentare l'intramontabile gameplay di Diablo II con una grafica e un audio moderni, che sfruttano appieno l'hardware di oggi.

Per celebrare l'arrivo di Diablo II: Resurrected, Blizzard è lieta di annunciare un invitational event, che si terrà stasera 23 settembre a partire dalle 21:00 in diretta su Twitch. Durante la serata, 6 squadre composte da giornalisti e streamer molto amati dalla community di Diablo si affronteranno in un'avvincente sfida dell'attesissimo remake.

Tutta la community italiana è invitata a seguire l'emozionante serata che alzerà il sipario su Diablo II: Resurrected sul canale Twitch di Cydonia, che commenterà l'evento seguendo i vari team in gioco durante le sessioni di gameplay.