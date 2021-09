Discord collabora con YouTube per l'integrazione dei video nella chat della famosa app

Discord sta iniziando a testare l'integrazione di YouTube, poche settimane dopo che YouTube ha costretto due famosi bot musicali di Discord offline.

L'integrazione di YouTube ha iniziato ad apparire in un piccolo numero di server Discord come parte di quello che sembra essere un nuovo test di una collaborazione tra le due piattaforme.

La funzione si chiama Watch Together e, come suggerisce il nome, consente ai membri di Discord di guardare i video di YouTube insieme. Un test di una funzione simile è iniziato 10 mesi fa prima di scomparire e riemergere come Watch Together, e sappiamo che l'azienda ha ridefinito la priorità a questa particolare funzione a causa dei recenti arresti dei music bot.

Watch Together è progettato specificamente pensando a YouTube, consentendo ai membri del server Discord di creare una playlist di video cercando o incollando i collegamenti di YouTube. Potete persino attivare un pulsante remoto che consente ad altri membri del server Discord di condividere la capacità di controllare la riproduzione.

Sebbene non sia identico ai famosi bot musicali Rythm e Groovy Discord, potete utilizzare Watch Together per ascoltare musica tramite YouTube in Discord. Tuttavia, potreste finire per ascoltare o vedere annunci pubblicitari. Discord avverte, quando utilizzate per la prima volta la funzione, che "potreste vedere annunci durante i video di YouTube".

scoop: Discord is partnering with YouTube to integrate videos into its chat app. This new feature lets Discord users watch or listen to YouTube videos together, and comes weeks after YouTube forced two popular Discord music bots offline. Full details here: https://t.co/IX0Vo58FAs pic.twitter.com/Idh12H3I0V — Tom Warren (@tomwarren) September 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'aggiunta di annunci e potenziali opportunità di guadagno per YouTube arriva poche settimane dopo che la piattaforma ha iniziato a chiudere in modo aggressivo i bot musicali di Discord. La società di proprietà di Google ha inviato una lettera di cessazione e di disdetta legale a Groovy Bot il mese scorso, costringendo il popolare servizio a essere offline in pochi giorni. YouTube ha quindi rivolto la sua attenzione al più popolare bot musicale Discord, Rythm, che ha smesso di funzionare all'inizio di questo mese.

Fonte: The Verge.