Disney Classic Games Collection annunciato ufficialmente per PC, Switch, PlayStation e Xbox

E' stato annunciato ufficialmente Disney Classic Games Collection, una raccolta di giochi che uscirà su Nintendo Switch, PC tramite Steam, PlayStation e Xbox questo autunno. Si tratta della versione aggiornata dei precedenti giochi classici Disney: Aladdin e il Re Leone con un paio di titoli extra aggiunti, anche se apparentemente per adesso non ci sarà un aggiornamento per coloro che hanno acquistato il precedente capitolo. Il Libro della Giungla è ora incluso, nonché una versione SNES di Aladdin appena aggiunta.

Come confermato precedentemente da un leak questa raccolta esiste veramente e oltre ad una serie di gallerie di immagini e colonne sonore sono presenti i seguenti giochi:

Disney's Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney's Aladdin - Final Cut: Sega Mega Drive

Disney's Aladdin - Demo Version: Sega Mega Drive

Disney's Aladdin - Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Lion King: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney The Lion King - Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Jungle Book: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

I nuovi aggiornamenti aggiungono la possibilità di guardare, riavvolgere e saltare qualsiasi parte di un gioco, oltre a abilitare vari filtri visivi.

