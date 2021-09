FIFA 22 inizia con David Beckham...che mangia pancake

L'accesso anticipato di FIFA 22 è iniziato e una delle prime cose che vedrete è David Beckham felicemente seduto a fare colazione a Parigi.

FIFA 22 potrebbe non essere ufficialmente qui per un'altra settimana, ma i primi dettagli sul gioco hanno già iniziato a emergere. Prima dai recensori che sono riusciti a ottenere una copia in anticipo, e ora attraverso l'accesso anticipato del gioco. Invece di saltare direttamente in una partita, come è avvenuto nelle ultime iterazioni di FIFA, vi verrà prima chiesto di creare il vostro avatar.

Sarete quindi trasportati a Parigi dove troverete David Beckham che si gode la sua colazione. L'ex star del Manchester United, diventata icona della cultura pop, beve un caffè e si fa portare dei pancake da un cameriere.

Beckham non è l'unica icona del calcio presente nelle scene di apertura di FIFA 22. Vi imbatterete anche in Eric Cantona che dà da mangiare ad alcuni piccioni. In realtà, voi, Beckham e Cantona siete tutti in città per l'imminente finale di Champions League.

EA, di recente, ha rivelato chi saranno i migliori giocatori del gioco al momento del lancio. Lionel Messi ha conquistato il primo posto con un punteggio di 93 e i giocatori hanno bisogno di un punteggio di almeno 85 per garantirsi un posto tra i primi 100.

Vi ricordiamo che FIFA 22 arriverà il primo ottobre su PlayStation, Xbox, PC, Stadia e Switch.

Fonte: Thegamer.