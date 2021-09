Fortnite è nella lista nera di Apple. Il ritorno su iOS sembra impossibile per anni

A seguito di una sentenza nella causa del creatore di Fortnite, Epic Games, contro Apple, il CEO di Epic Tim Sweeney ha affermato che Apple metterà il gioco nella lista nera del suo ecosistema fino a quando il processo di appello non renderà il giudizio definitivo.

"Apple ha mentito", ha detto Sweeney su Twitter. "Apple ha passato un anno a dire al mondo, alla corte e alla stampa che avrebbero "accolto con favore il ritorno di Epic sull'App Store se accettassero di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri". Epic ha accettato, e ora Apple ha rinnegato un altro abuso del suo potere di monopolio su un miliardo di utenti".

Sweeney ha affermato che la decisione di Apple potrebbe tenere Fortnite fuori dalle piattaforme iOS e Mac per cinque anni durante il processo di appello.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they?d "welcome Epic?s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Sweeney ha promesso che Epic Games avrebbe "rispettato le linee guida di Apple" se la società dovesse recuperare il suo account sviluppatore. (L'account, che consente agli sviluppatori di accedere agli strumenti Apple, è stato sospeso l'anno scorso, il che ha scatenato la causa.) Sweeney ha twittato mercoledì che Apple ha rifiutato la richiesta di ripristinare l'account del programma per sviluppatori.

"Alla luce di questa e di altre dichiarazioni dopo la decisione del tribunale, insieme alla condotta di Epic in passato, Apple ha esercitato la sua discrezione per non ripristinare il programma per sviluppatori di Epic in questo momento", ha scritto l'avvocato di Apple Mark A. Perry in una e-mail a Epic. "Inoltre, Apple non prenderà in considerazione ulteriori richieste di reintegrazione fino a quando la sentenza del tribunale distrettuale non diventerà definitiva e inappellabile".

Il 10 settembre, il giudice Yvonne Gonzalez Rogers del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha emesso un'ingiunzione permanente che richiedeva ad Apple di consentire agli sviluppatori dell'App Store di spingere i propri utenti a sistemi di pagamento di terze parti. Anche se per una piccola parte della causa, è stata una vittoria per gli sviluppatori interessati ad eludere i termini dell'App Store che danno ad Apple un taglio del 30% delle vendite effettuate attraverso lo store. Anche Apple, tuttavia, ha rivendicato la vittoria nella causa: il giudice ha affermato che la società non ha un monopolio illegale sulle "transazioni di gioco mobile".

Sweeney ha twittato all'inizio di settembre che Epic Games ha pagato ad Apple i 6 milioni di dollari ordinati dal tribunale, una parte dei quali sono le entrate di Fortnite che la società ha guadagnato in seguito alla mossa che ha dato il via alla causa.

Fonte: Polygon.