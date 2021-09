Gran Turismo 7 in nuove magnifiche immagini 4K che mostrano le auto e i circuiti bonus per chi preordina

Come annunciato qualche settimana fa, il gioco di corse Gran Turismo 7 vedrà la luce nel marzo del prossimo anno. I giocatori che hanno deciso di preordinare l'ultimo lavoro di Polyphony Digital possono aspettarsi veicoli bonus esclusivi. In una serie di screenshot pubblicati recentemente possiamo trovare la Mazda RX-Vidion GT3 Concept Stealth Model, la Porsche 917 Living Legend '14 e la Toyota Supra GT500 '97.

Oltre all'edizione standard del gioco di corse, vengono pubblicate edizioni speciali per il 25° anniversario della lunga serie di giochi di corse, offerte sia in versione retail che digitale. Per l'occasione, cliccando qui potete visitare la notizia apposita che riporta tutti i dettagli per queste edizioni da anniversario.

Come ha recentemente promesso il creatore della serie Kazunori Yamauchi, l'approccio intergenerazionale perseguito da Polyphony Digital non avrà un impatto negativo sulla qualità di Gran Turismo 7. In questo caso il gioco di corse può essere ridimensionato di conseguenza per fornire la migliore esperienza di gioco possibile su entrambe le console. Senza indugio vi lasciamo alla visione di queste immagini.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

