Halo Infinite battle royale? Dr. Disrespect avrebbe 'informazioni privilegiate' sulla modalità

343 Industries è pesantemente sotto pressione per una potenziale modalità battle royale di Halo Infinite da mesi ormai e, in assenza di conferma ufficiale, Dr Disrespect afferma di avere "informazioni privilegiate" sul progetto.

L'idea che il prossimo gioco di Halo abbia un'opzione BR è diventata una dei più grandi rumor del 2021.

Tuttavia, anche dopo il reveal del multiplayer, il trailer non presentava una modalità simile a Warzone o Apex Legends. Ma i giocatori sperano ancora.

Questa speranza potrebbe diventare realtà, poiché Dr. Disrespect ha suggerito di avere uno dei più grandi scoop sul gioco.

Durante uno streaming con Z_Laner, lo streamer stava trasmettendo il suo gameplay su Twitch, e questa è la piattaforma da cui Dr Disrespect è effettivamente bannato. In questa occasione Doc ha affermato di essere "al corrente" di un imminente annuncio per la battle royale.

"Da quello che ho sentito, 300 giocatori, armi potenziate sulla mappa, che è progettata attorno alle armi potenziate e luoghi e punti di interesse... Queste sono tutte informazioni privilegiate che sto ricevendo".

Se avete già visto Dr Disrespect in streaming prima, sarete consapevoli del fatto che è sempre in bilico tra la realtà e le battute, quindi è probabile che questo sia solo un commento scherzoso. Per i fan che sperano che la modalità si concretizzi, tuttavia, piccoli suggerimenti come questo sono incoraggianti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite sarà free-to-play su entrambe le piattaforme Xbox e PC, con cross-play.

Fonte: Dexerto.