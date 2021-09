Halo Infinite ha una mappa multiplayer che contiene un riferimento a Destiny

Ci stiamo avvicinando rapidamente all'uscita di Halo Infinite e 343 Industries è nel bel mezzo della promozione. In vista dell'anteprima della beta multiplayer del gioco che si terrà questo fine settimana, una diretta ha mostrato una partita completa di Big Team Battle. Vale sicuramente la pena dare un'occhiata, ma c'era una caratteristica della mappa che spiccava particolarmente: ha una vera e propria loot cave.

Come "sotto-obiettivo" c'è un enorme caveau nella mappa - chiamato internamente "loot cave" che è un chiaro riferimento a Destiny e che probabilmente attirerà i giocatori proprio all'inizio della partita, perché è caricato con armi potenziate.

Tuttavia entrare non è semplice: bisogna hackerare la grande porta del caveau e poi difendersi dai nemici mentre l'hacking è in corso. "Chi arriva per primo ottiene il loot, in sostanza", afferma il senior designer multiplayer Fernando Reyes Medina. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla diretta: la loot cave la si può osservare al minuto 51 del video.

Anche se si tratta di una situazione stressante, questa loot cave invoglia i giocatori a provare ad ottenere armi potenziate. Big Team Battle riceverà una tech preview il prossimo fine settimana, ma nel frattempo chi è stato abbastanza fortunato da ottenere l'accesso potrà provare le arene 4v4.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: IGN