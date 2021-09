Halo Infinite multiplayer la beta a rischio rinvio? Problemi per 343 Industries

343 Industries sembra aver scoperto recentemente alcuni problemi con il multiplayer di Halo Infinite, pertanto lo studio potrebbe dover rimandare l'imminente beta. Attraverso una diretta multiplayer di Halo Infinite tenutasi ieri, Brian Jarrad di 343 Industries ha affermato che potrebbe esserci un piccolo cambiamento nel programma per quanto riguarda la prossima beta.

Il piano era di lanciare il client in beta oggi, con i server online il giorno successivo: tuttavia tutto questo potrebbe cambiare. "La nostra speranza è che questa prova parta molto, molto presto. Questo può accadere o meno. Potremmo considerare un cambiamento di orario, ma non siamo abbastanza sicuri. Quando sarà pronto, ve lo faremo sapere", ha detto Jarrard.

"Vogliamo essere molto trasparenti con voi. Potremmo avere un piccolo cambiamento nel nostro programma e, se lo facciamo, dovremmo avere maggiore chiarezza su questo ad un certo punto nel prossimo futuro. Per ora, i team stanno lavorando molto, stiamo ancora progredendo, ma siamo un po' in una situazione di stallo a causa di alcuni problemi dell'ultima ora che abbiamo trovato lungo la strada man mano che ci avviciniamo al lancio".

Thank you to everyone for tuning into the live stream today! Awesome to share the team's work and very excited to play it together soon.

No updates on flight timing yet, we're in a holding pattern as work continues. We'll see how things are looking tomorrow AM and make the call. — Brian Jarrard (@ske7ch) September 23, 2021

Come potete vedere dal tweet, Jarrad ha affermato che il team di sviluppo deciderà entro breve per capire se serve un rinvio o meno della beta. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le eventuali informazioni che arriveranno.

