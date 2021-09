Hollow Knight Silksong ha una possibile data di uscita grazie a un leak

Sviluppato da Team Cherry, Hollow Knight è stato ampiamente acclamato sia dai fan che dalla critica. Dopo il suo successo iniziale su PC nel 2017, il titolo è stato successivamente pubblicato su console nel 2018.

I fan del franchise stavano aspettando con impazienza il prossimo gioco della serie. Alla fine, il successo del titolo ha fatto in modo che gli sviluppatori annunciassero un sequel, Hollow Knight Silksong. Aggiungendo una pletora di nuove funzionalità, il gioco è in sviluppo da un po' di tempo ormai.

Mentre le voci sul fatto che Hollow Knight Silksong farà parte del prossimo Nintendo Direct si fanno sempre più forti, ora abbiamo un leak abbastanza credibile sulla data di uscita del gioco. La fonte della fuga di notizie è il database GeForce Now, che negli ultimi giorni è stato al centro delle notizie. Il database di GeForce Now ha rivelato un gran numero di titoli non annunciati, incluso God of War per PC.

Come sottolinea lo YouTuber Fireborn, la fuga di notizie dal database GeForce Now conteneva anche una data di uscita per Hollow Knight Silksong. Secondo le informazioni disponibili, il titolo uscirà il 1° febbraio 2022.

Sebbene Nvidia abbia pubblicato una dichiarazione secondo cui la presenza di qualsiasi informazione sul database non conferma nulla, questa fuga di notizie avrebbe senso. Le voci relative a un lancio nel 2022 sono in circolazione da un po' di tempo e un'uscita a febbraio non sembra così impossibile. La data segnerà il quinto anniversario di Hollow Knight, poiché anche il primo gioco è stato pubblicato a febbraio.

Avremo davvero Hollow Knight: Silksong a febbraio del prossimo anno? Solo il tempo lo dirà.

Fonte: Dualshockers.