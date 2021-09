Hideki Naganuma: 'Matteo Salvini è solo un bugiardo' è l'inaspettato attacco del compositore di Jet Set Radio!

Il compositore di Jet Set Radio, Hideki Naganuma ha commentato in un recente tweet la sua opinione sul politico Matteo Salvini. Ma come si è arrivati a questo scambio? Andiamo con ordine.

Una serie di tweet di fan chiedeva a Naganuma chi sarebbe riuscito a sconfiggere in una rissa: diverse persone hanno pubblicato immagini di ipotetici scontri con cartoni animati, attori e personaggi politici. Tra questi, un utente ha chiesto se sarebbe riuscito a sconfiggere in uno scontro proprio Matteo Salvini, leader della Lega.

Attraverso una risposta completamente scritta in italiano, Naganuma ha detto: "Matteo Salvini è solo un bugiardo. Inutile litigare con lui". Naganuma è conosciuto su Twitter per pubblicare tweet sopra le righe e molte volte anche compromettenti. Lo scorso anno il compositore è stato sotto i riflettori per aver pubblicato un tweet molto equivoco e preoccupante su un'adolescente.

Matteo Salvini è solo un bugiardo. ?? Inutile litigare con lui. https://t.co/h1bc0yDHGu — HIDEKI NAGANUMA?CEO OF FUNKY FRESH BEATS (@Hideki_Naganuma) September 22, 2021

Non è la prima volta che Matteo Salvini ha indirettamente a che fare con i videogiochi: ricordate tutti Call of Salveenee, vero?