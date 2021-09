Metroid Prime 1 remake o remaster per Switch in arrivo per una nota insider

Come probabilmente saprete Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct.

Alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre andrà in onda un nuovo Nintendo Direct di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai giochi per Nintendo Switch in arrivo questo inverno.

In occasione di questo evento, potrebbero arrivare interessanti sorprese relative alla serie di Metroid Prime.

L'insider Emily Rogers, rispondendo a un fan su Twitter che vorrebbe novità su Metroid Prime Trilogy HD, ha detto:

"Ho sentito che Nintendo è impegnata a lavorare su Metroid Prime 1 per celebrare il 20° anniversario del gioco nel 2022. Non sono sicura se avremo una "trilogia" o solo una riedizione del primo gioco. Sono propensa per la seconda possibilità".

RE: Prime Trilogy



Last I heard, Nintendo was busy working on Metroid Prime 1 to celebrate the game's 20th anniversary in 2022.



I'm not sure if we're getting a 'trilogy' or just a re-release of the first game. I'm leaning toward the latter, but I hope we get the former. — Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) September 23, 2021

Non resta che seguire il Nintendo Direct di oggi per scoprire se Metroid Prime 1 tornerà con un remake o un remaster nel 2022.

