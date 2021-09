Nintendo Direct commentato in diretta dalle 23:45!

Questa notte ci sarà un Nintendo Direct: la notizia è arrivata nella giornata di ieri ed i fan dovranno sintonizzarsi a mezzanotte per gustarsi 40 minuti di trailer e dettagli sui giochi che verranno lanciati entro la fine di quest'anno.

Tra i giochi che saranno presenti probabilmente troveremo Metroid Dread, titolo di prossima uscita che potrebbe ricevere un nuovo trailer incentrato sulle sue caratteristiche. Tuttavia sono in molti a sperare di vedere notizie riguardanti Bayonetta 3 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Insomma, per adesso sono tutte supposizioni e non ci resta che attendere questa sera per saperne di più. Quello che è certo è che Riccardo Cantù e Virginia Paravani seguiranno in diretta dalle 23:45 il Nintendo Direct. Rimanete sintonizzati con noi dunque, sul canale Twitch Eurogamer Italia o qui di seguito, con una pratica box chat per fare domande ai nostri colleghi.

Non mancate!