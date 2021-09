Nintendo Switch OLED nel primo (folle) video unboxing

L'8 ottobre arriverà sul mercato Nintendo Switch OLED. Anche se mancano ancora un paio di settimane, sembra che alcune persone in Giappone abbiano già accesso a questa console. In questo modo, oggi è stato pubblicato un video che ci mostra un unboxing del nuovo pezzo di hardware, e ci mostra la piattaforma ibrida in azione.

Di recente, uno youtuber giapponese, noto come Hikakin, ha pubblicato un video in cui possiamo vedere un unboxing per la versione OLED di Nintendo Switch. Nel video possiamo vedere un confronto delle dimensioni tra questo nuovo modello, l'originale e la versione LITE. Lo YouTuber ci consente di dare anche una buona occhiata a tutto ciò che è incluso nella confezione, il nuovo dock e il Joy-Con bianco.

Oltre a questo, è possibile vedere un po' di gameplay di Super Smash Bros. Per ultimo il video ci permette di visionare la modalità portatile, che ci dà una buona idea di come appariranno i giochi su uno schermo da sette pollici. Allo stesso modo, è possibile vedere come funzionano i giochi online utilizzando la nuova porta ethernet.

Ricordiamo che l'uscita di Nintendo Switch OLED è prevista per l'8 ottobre.

Fonte: Nintendo Life