Steam Deck aggiorna la pagina di FAQ tra tanti dettagli e curiorità

Valve ha pubblicato una nuova pagina delle FAQ per Steam Deck, rispondendo a una serie di domande più frequenti sul prossimo PC da gioco portatile. Valve afferma di aver selezionato 20 delle domande più popolari su Steam Deck ricevute negli ultimi mesi da Reddit, Discord, Twitter e dalla casella di posta elettronica del CEO Gabe Newell.

Nelle FAQ sono presenti alcune delle nuove informazioni che i fan si aspettavano, come la capacità di Steam Deck di eseguire giochi non Steam tramite Proton, ma alcune delle risposte nella pagina delle domande frequenti sono davvero nuove ed entusiasmanti. Per prima cosa, Valve ha confermato che sarete in grado di utilizzare Steam Deck come controller per PC tramite Remote Play, il che dovrebbe soddisfare le persone desiderose di un game pad con più funzionalità come touchpad, stick di controllo sensibili al tocco e pulsanti posteriori extra.

Valve afferma inoltre che Steam Deck supporterà il multi-boot, che consente di avere più sistemi operativi installati e di scegliere quale avviare ogni volta che si accende il dispositivo.

Over the last few months we've received a slew of questions about the #SteamDeck from the community - via Reddit, Discord, Twitter, or just straight up emails to Gabe. We took a bunch of the most commonly asked questions and wrote up an FAQ just for you!https://t.co/m8Pz1sBsv7 — Steam (@Steam) September 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per sapere visionare tutte le domande disponibili basta cliccare qui.

Fonte: Comic Book