The Last of Us ha ispirato il personaggio di Rahul Kohli nella serie Netflix Midnight Mass

Con l'arrivo di Midnight Mass su Netflix, sono emersi alcuni interessanti dettagli sulla serie di Mike Flanagan, il creatore di The Haunting of Hill House e Bly Manor.

Stando a quanto emerso, The Last of Us è stato tra le fonti di ispirazione per Flanagan e per l'attore Rahul Kohli, che interpreta lo Sceriffo Hassan nelle serie horror di Netflix.

Nello specifico, Rahul Kohli ha rivelato su Twitter che il suo personaggio è stato ispirato da Joel di The Last of Us, il protagonista del primo gioco della serie di Naughty Dog.

"È vero, durante lo sviluppo del look dello sceriffo Hassan, io e Flanagan siamo rimasti colpiti da The Last of Us di Neil Druckmann e dall'incredibile performance di Troy Baker nei panni di Joel, entrambi abbiamo deciso di rendere omaggio a questo meraviglioso personaggio con un look ispirato a Joel", ha detto l'attore su Twitter.

Successivamente, è arrivata la risposta di Troy Baker: "non riesco a pensare a un riconoscimento più grande di essere un'ispirazione. Non vedo l'ora di vedere la tua esibizione in uno show che sta già ricevendo tantissimi elogi".

I can think of no greater accolade than to in some small way be a part of inspiration.

You?re a ?. Can?t wait to watch your performance in a show already receiving such high praise. https://t.co/cLqpf4DhhP — Troy Baker (@TroyBakerVA) September 22, 2021

Non resta che ammirare il personaggio di Rahul Kohli, per scoprire quanto è stato ispirato da Joel di The Last of Us.

