The Long Dark: l'avventura survival 'sotto zero' sta per ricevere il quarto episodio

La fantastica esperienza di sopravvivenza "sotto zero" dello sviluppatore Hinterland Games, The Long Dark, riceverà finalmente il suo attesissimo quarto episodio della storia il 6 ottobre.

Fury, Then Silence, come è chiamato l'episodio 4, segue i disperati tentativi di Will Mackenzie di sfuggire a una banda omicida di detenuti da uno degli angoli più bui dell'isola di Great Bear per continuare la sua ricerca della seconda protagonista Astrid.

Hinterland afferma che Fury, Then Silence conterrà dalle 7 alle 10 ore di gioco, 60 minuti di filmati narrativi e oltre 40 minuti di nuova musica, con la sua azione che si svolge in una regione nuova di zecca dominata da un vecchio complesso carcerario costruito all'ombra di Blackrock Mountain.

Questo quarto episodio, che sarà gratuito per tutti i possessori di The Long Dark, arriva quasi due anni dopo il terzo capitolo dell'arco narrativo Wintermute.

In effetti, è stato un viaggio estremamente lungo in generale per The Long Dark, con il gioco che è stato lanciato come titolo in accesso anticipato fino al 2014. All'epoca, la sua modalità Storia pianificata era lontana anni e consisteva esclusivamente di un'esperienza sandbox di sopravvivenza meravigliosamente atmosferica ed enormemente ben accolta, che Hinterland ha continuato ad espandere ed evolvere mentre lavorava alla sua componente narrativa complementare.

Hinterland afferma che Fury, Then Silence "imposterà" i fili narrativi per il quinto e ultimo episodio, ma probabilmente è meglio non aspettarsi l'arrivo dell'episodio conclusivo in tempi brevi.

Fonte: Eurogamer.net.