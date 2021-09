Titanfall 3 impossibile? Respawn non ci sta

Respawn vuole che i giocatori sappiano che lo studio non ha rinunciato a Titanfall, nonostante i recenti report che affermavano il contrario.

Un commento dal coordinatore della community di Respawn, Jason Garza, ha rivelato che la società sta lavorando su troppi giochi per concentrarsi su Titanfall in questo momento. In risposta ai report, la società ha twittato una vaga dichiarazione secondo cui "Titanfall è il vero nucleo del nostro DNA".

Le informazioni iniziali provengono dai commenti fatti dal coordinatore della community di Respawn in un livestream su YouTube, su un canale non associato all'azienda a parte Garza. Quando gli è stato chiesto dai fan sulla possibilità di un nuovo Titanfall, ha detto che non c'è nulla in programma. Tuttavia, Garza ha affermato che Respawn sta lavorando agli attacchi DDOS che affliggono Titanfall 1 e 2.

Dopo che la notizia è stata ripresa da numerosi siti specializzati, Respawn ha pubblicato una dichiarazione ufficiale, anche se vaga, sulla questione tramite il suo account Twitter.

"Contrariamente a quanto riferito da alcune persone, Titanfall è il vero nucleo del nostro DNA. Chissà cosa riserva il futuro..."

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.



Who knows what the future holds... — Respawn (@Respawn) September 23, 2021

Mentre molti fan hanno preso il tweet come conferma che Titanfall 3 è in sviluppo, la formulazione è intenzionalmente vaga, senza alcuna menzione di un progetto reale o di un lasso di tempo.

È molto probabile che il tweet avesse lo scopo di sfatare le voci secondo cui Respawn sta abbandonando completamente il franchise di Titanfall, piuttosto che suggerire direttamente un nuovo gioco della serie.

Fonte: Gamespot.